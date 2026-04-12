Como Inter Thuram pronto a prendersi la scena per firmare l’allungo decisivo verso il titolo

Da internews24.com 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante francese si prepara a guidare l’attacco senza Lautaro, in un momento cruciale per la corsa allo scudetto. La partita tra Como e Inter si presenta come un’occasione decisiva, con Thuram pronto a mettere in campo tutta la sua esperienza per contribuire alla vittoria. La squadra si affida alle sue qualità per affrontare questa fase della stagione, con l’obiettivo di ottenere i tre punti fondamentali per la classifica.

di Lorenzo Vezzaro Como Inter e la missione di Marcus: senza Lautaro, il francese deve caricarsi l’attacco sulle spalle per la lotta scudetto. Il pareggio del Napoli in casa del Parma ha trasformato la sfida Como-Inter in un match point pesantissimo per il campionato. La squadra di Cristian Chivu, attualmente prima con 72 punti, ha l’occasione di portarsi a +9 sui partenopei, sfruttando anche il crollo interno del Milan contro l’Udinese. Tuttavia, la trasferta al Sinigaglia presenta un’incognita non da poco: l’assenza di Lautaro Martinez. Senza il capitano, il peso del reparto offensivo cade interamente su Marcus Thuram, chiamato a dimostrare di avere le spalle abbastanza larghe per reggere l’urto di una sfida d’alta quota contro la rivelazione di Cesc Fabregas.🔗 Leggi su Internews24.com

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Ultimissime Inter LIVE: Thuram verso la non convocazione, tutto pronto per il derby con il Milandi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.

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