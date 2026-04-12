Como Inter streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Domenica 12 aprile 2026 alle ore 20:45 si disputa la partita tra Como e Inter allo stadio Sinigaglia di Como, valida per la 32esima giornata della Serie A 2025-2026. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione. Le formazioni probabili e ulteriori dettagli sulla diretta saranno disponibili prima dell'inizio dell'incontro.

Como Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. COMO INTER STREAMING TV – Oggi, domenica 12 aprile 2026, alle ore 20,45 Como e Inter scendono in campo allo stadio Sinigaglia di Como, partita valida per la 32esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Como Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Como e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Como Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A Juventus Como streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie AJUVENTUS COMO STREAMING TV – Oggi, sabato 21 febbraio 2026, alle ore 15 Juventus e Como scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita... Como Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie AComo Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A COMO ROMA STREAMING TV – Oggi, domenica 15 marzo 2026, alle ore 18... In Diretta : Como vs Pisa | Serie A 2025/26 | Streaming completo della partita