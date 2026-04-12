Como-Inter oggi in TV dove vederla in diretta e streaming | orario e formazioni

Oggi si gioca una partita tra Como e Inter, trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. Il Como cerca di mantenere il quarto posto in classifica, mentre l’Inter punta a vincere lo Scudetto. La partita si svolge allo stadio Sinigaglia e le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio. Gli appassionati possono seguire l'incontro a orari prestabiliti sui canali dedicati.

Il Como vuole blindare il quarto posto, l'Inter vuole puntare alla vittoria dello Scudetto: ambizioni e grandi traguardi passano attraverso la partita del Sinigaglia. Dove vederla e le ultime sulle formazioni.🔗 Leggi su Fanpage.it Como-Inter oggi in Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioniSi gioca la gara di andata della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter, in programma questa sera al Sinigaglia alle 21:00. Juventus-Como oggi in TV, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioniJuventus-Como si gioca oggi alle 15:00 allo JStadium, con diretta esclusiva su DAZN in TV e in streaming. BODO GLIMT INTER in Diretta! Live reaction Champions League [NO Streaming]