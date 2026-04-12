Como-Inter oggi in Serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si gioca il derby lombardo tra Como e Inter, valido per la 32ª giornata di Serie A. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con obiettivi diversi in classifica. L'incontro si svolge in un orario stabilito e sarà trasmesso in diretta televisiva. La sfida può influenzare gli equilibri nelle zone alte e basse della classifica, rendendo il match molto seguito dagli appassionati.

Il derby lombardo tra Como e Inter è il big match della 32ª giornata di Serie A, una sfida che mette di fronte ambizioni diverse e può pesare in modo decisivo sia nella corsa scudetto sia nella lotta per l’Europa. Calcio d’inizio oggi, domenica 12 aprile, alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. La squadra di Cristian Chivu arriva alla sfida con l’obiettivo di consolidare il primato in classifica e avvicinarsi ulteriormente alla conquista dello scudetto, traguardo che appare sempre più concreto. I nerazzurri sono considerati la formazione favorita fin dall’inizio della stagione, ma dovranno fare i conti con alcune assenze pesanti in questo finale di campionato.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Como-Inter oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Serie A, oggi Como-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Lazio-Como oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla Juventus-Galatasaray 3-2: gol e highlights | Champions League