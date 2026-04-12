Como-Inter notte da star | Fabregas manderà Conte a -4 scudetto?

La partita tra Como e Inter si presenta come un evento di grande rilievo, con il match che potrebbe influenzare in modo significativo la classifica di entrambe le squadre. La sfida si disputa in una notte speciale, con alcuni giocatori di alto livello in campo. La gara rappresenta un momento importante per entrambe le società, con possibili conseguenze sul prosieguo del campionato.

La sfida di stasera tra Como e Inter non sarà una semplice partita di campionato: è un match stellare, a nostro avviso, che può cambiare la stagione di entrambe. Il Como sogna l’Europa che conta, mentre l’Inter di Chivu rischia (in caso di sconfitta) di ‘riaprire’ clamorosamente la corsa scudetto, con il Napoli pronto ad avvicinarsi a -4 in caso di vittoria (oggi ore 15) a Parma. Gli azzurri di Conte (grande allenatore, a nostro avviso adatto per la Nazionale Azzurra post-Gattuso) sono pronti a stupire tutti da qui a fine campionato. Ma andiamo per ordine. Il Como arriva alla sfida con entusiasmo, identità e un pubblico che crede davvero nell’impresa.🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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