Alle 20:45 al Sinigaglia inizia il secondo tempo di Como-Inter, partita valida per il 32° turno di Serie A 202526. La prima frazione si è conclusa con un punteggio di 2-1 a favore dell'Inter. Seguiremo in tempo reale gli sviluppi della ripresa, offrendo aggiornamenti sul punteggio e le azioni più rilevanti.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 32° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A 202526. I lariani di Cesc Fabregas, reduci dal pareggio per 0 a 0 contro l’Udinese, sognano una qualificazione alla prossima Champions League e sono attualmente al quinto posto in classifica con 58 punti. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla vittoria per 5 a 2 sulla Roma, sono al primo posto in classifica con 72 punti e hanno l’occasione per allungare sul Napoli (che è stato fermato dal pari col Parma) e sul Milan (che ieri ha perso in casa contro l’Udinese).🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Como Inter LIVE 2-1: comincia il secondo tempo

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