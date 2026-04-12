Como Inter LIVE 0-0 | partenza arrembante dei padroni di casa

Alle 20:45 si è aperto al campo di Sinigaglia il match tra Como e Inter, valido per il 32° turno di Serie A 202526. I padroni di casa hanno iniziato con un ritmo intenso, cercando di mettere sotto pressione gli avversari fin dai primi minuti. La partita è iniziata con un’intensa fase di studio tra le due squadre, senza che nessuna delle due abbia ancora trovato la rete.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 32° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A 202526. I lariani di Cesc Fabregas, reduci dal pareggio per 0 a 0 contro l’Udinese, sognano una qualificazione alla prossima Champions League e sono attualmente al quinto posto in classifica con 58 punti. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla vittoria per 5 a 2 sulla Roma, sono al primo posto in classifica con 72 punti e hanno l’occasione per allungare sul Napoli (che è stato fermato dal pari col Parma) e sul Milan (che ieri ha perso in casa contro l’Udinese).🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Como Inter LIVE 0-0: partenza arrembante dei padroni di casa Como Inter LIVE 0-0: Vojvoda due volte pericoloso, padroni di casa vicini al vantaggioMercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento. Leggi anche: LIVE Inter-Arsenal 1-3, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Jesus e Gyokeres condannano mettono k.o. i padroni di casa. Buona prestazione dei nerazzurri a San Siro Como–Inter 0-0 Partita vergognosa | Altro che bel calcio