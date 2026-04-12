Como-Inter le pagelle | difesa ballerina Dumfries e Thuram spietati

Al Sinigaglia si è assistito a una partita ricca di emozioni, con la squadra di casa che aveva preso il comando grazie a due gol. Tuttavia, tra il primo e il secondo tempo, gli avversari sono riusciti a pareggiare i conti, grazie anche all'intervento di Thuram. La difesa della squadra in casa ha mostrato alcune crepe, mentre Dumfries e Thuram si sono distinti per le loro prestazioni incisive.

Succede di tutto al Sinigaglia. Gli uomini di Fabregas vanno sul doppio vantaggio ma a cavallo dei tempi vengono ripresi da Thuram. Poi la doppietta di Dumfries che lancia la Beneamata a più nove sul Napoli a sei partite dal termine. C’è ancora tempo per un regalo di Massa: il Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Como-Inter, le pagelle: difesa ballerina, Dumfries e Thuram spietati Pagelle Como Inter: Thuram e Dumfries straripanti, Barella inesauribile ma la difesa balla troppodi Giuseppe ColicchiaPagelle Como Inter: i nostri voti ai protagonisti in campo al Sinigaglia, sfida valevole per la 32^ giornata di Serie A 2025/26... PAGELLE e TABELLINO Como-Inter 3-4: Thuram e Dumfries devastanti, Dimarco impresentabile. Nico Paz sprecatoVoti, Top e Flop del posticipo domenicale della 32esima giornata di Serie A Pazza Inter al ‘Sinigaglia’.