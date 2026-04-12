Como-Inter domenica 12 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Chivu si gioca un pezzo di scudetto al Sinigaglia

Domenica sera si gioca una partita di grande rilievo tra Como e Inter, valida per la prossima giornata di Serie A. L’incontro è programmato alle ore 20:45 allo stadio Sinigaglia e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del weekend calcistico. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati già annunciati e sono al centro dell’attenzione degli appassionati, che seguono con interesse le vicende di questa sfida.

Il big match della prossima giornata di Serie A è senza dubbio quello in programma domenica sera tra Como e Inter. I nerazzurri hanno approfittato dello scontro diretto tra Napoli e Milan per balzare a +7 e ora devono solo gestire l’ampio margine di vantaggio per laurearsi campioni d’Italia. La formazione di Cristian Chivu è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Como-Inter (domenica 12 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Chivu si gioca un pezzo di scudetto al “Sinigaglia” Como-Inter (domenica 12 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl big match della prossima giornata di Serie A è senza dubbio quello in programma domenica sera tra Como e Inter. Lione-Lorient (domenica 12 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiSi chiude il turno numero 29 di Ligue1 e il Lione proverà a scrollarsi la crisi di dosso nella gara interna contro il Lorient.