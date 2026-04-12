L’Inter si prepara alla partita contro il Como, con l’allenatore che dovrà affrontare alcune sfide in attacco a causa dell’infortunio di Lautaro Martinez. La squadra nerazzurra valuta diverse opzioni di formazione per sostituire il capitano dell’attacco, mentre Chivu, tecnico in panchina, sta analizzando possibili modifiche alla strategia. La sfida si gioca allo stadio Sinigaglia, dove i nerazzurri cercano punti importanti.

Inter News 24 Como Inter, Chivu si trova costretto a ridisegnare l’attacco dopo l’infortunio di Lautaro Martinez: ecco le possibili scelte. La nota negativa della settimana in casa Inter è rappresentata senza dubbio dall’infortunio di Lautaro Martinez. Nel cuore pulsante della stagione, il tecnico Cristian Chivu si trova costretto a fare a meno del suo capitano e goleador, una perdita pesante che obbliga lo staff tecnico a rivedere i piani offensivi per la sfida di stasera. Oltre al Toro, l’Inter dovrà rinunciare anche a Yann Bisseck, il cui rientro è comunque previsto per la gara di venerdì prossimo contro il Cagliari. Nonostante queste defezioni, il resto della rosa è a completa disposizione per la delicata trasferta al Sinigaglia.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Como Inter, dallo stop di Lautaro ai possibili cambiamenti di Chivu: i nerazzurri preparano la sfida al Sinigaglia

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