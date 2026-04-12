L’Inter si presenta a Como con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica, dopo le recenti sconfitte contro Napoli e Milan. La squadra nerazzurra punta a ottenere una vittoria che possa rafforzare la leadership, affrontando la partita al Sinigaglia. La sfida si svolge in un momento favorevole per i nerazzurri, che vogliono mantenere il vantaggio sulle inseguitrici.

di Lorenzo Vezzaro Como Inter e la corsa verso il titolo: i nerazzurri volano al Sinigaglia per blindare il primato in una giornata favorevole. Il pareggio del Napoli sul campo del Parma ha spalancato una prateria davanti al cammino dei nerazzurri, trasformando la sfida Como-Inter nel vero punto di svolta per la lotta scudetto. La squadra di Cristian Chivu, attualmente prima a quota 72 punti, ha visto i partenopei rallentare vistosamente al Tardini, un risultato che ricalca quanto accaduto nel finale della scorsa stagione, quando sulla panchina crociata sedeva proprio l’attuale tecnico interista. Con il Milan travolto in casa dall’Udinese e...🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Como Inter, Chivu ha l’occasione per la fuga definitiva dopo i passi falsi di Napoli e Milan

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