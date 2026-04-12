Como Fabregas non ha dubbi | Abbiamo pensato di andare così offensivi ma è la nostra identità Vi spiego il piano gara

Nel pre gara tra Como e Inter, Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Dazn, spiegando il piano tattico della squadra. Ha sottolineato che l’approccio offensivo rappresenta la loro identità e che hanno deciso di mantenere questa strategia. Fabregas ha condiviso le motivazioni dietro le scelte di gioco, senza fare riferimenti a eventuali alternative o modifiche. La partita si svolgerà al Stadio Sinigaglia.

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