come sono andati i negoziati a islamabad

I negoziati tra Iran e Stati Uniti a Islamabad non sono andati a buon fine. Le due parti sono arrivate con posizioni molto diverse e non sono riuscite a trovare un accordo durante le discussioni svolte in Pakistan. Le conversazioni si sono concluse senza risultati concreti, lasciando aperta la possibilità di ulteriori incontri futuri.

Male: Iran e Stati Uniti erano arrivati in Pakistan con posizioni inconciliabili, non hanno trovato un accordo e se ne sono andati dopo un giorno I negoziati tra Iran e Stati Uniti sono finiti senza un accordo, almeno per ora. Erano iniziati sabato a Islamabad, in Pakistan: sono proseguiti per più di 20 ore, e domenica mattina le due delegazioni se ne sono andate. Non sappiamo cosa succederà ora: il cessate il fuoco concordato l’8 aprile dovrebbe durare fino al 21 aprile ma non si sa se, ed eventualmente quando, i leader dei due paesi accetteranno di incontrarsi di nuovo. Poco prima di lasciare il Pakistan, il presidente statunitense JD...🔗 Leggi su Ilpost.it

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Negoziati Iran-USA a Islamabad: quali sono i 10 punti di Teheran sul tavoloInizia, seppur difficoltosamente, a mettersi in moto il processo diplomatico volto a chiudere la guerra in Iran.

Guerra in Iran, sono iniziati i negoziati a Islamabad: Trump sfida Teheran su Hormuz. Tavolo senza fiducia, Israele prepara nuovi raidÈ il giorno dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, con Islamabad che diventa il centro di una partita diplomatica carica di tensioni e incognite.

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