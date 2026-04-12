Colpo di scena alla Parigi-Roubaix | foratura per Tadej Pogacar distacco elevato Rientra si gioca la vittoria poi lo sprint…

Durante la Parigi-Roubaix, Tadej Pogacar ha subito una foratura che lo ha fatto perdere molto terreno, ma è riuscito a rientrare e a partecipare alla lotta per la vittoria. Dopo aver recuperato, ha sfidato il belga Wout van Aert nello sprint finale al Velodromo, dove ha concluso al secondo posto, perdendo la volata di pochi centimetri. La corsa si è conclusa con il trionfo del vincitore, mentre Pogacar si è piazzato subito dietro.

AGGIORNAMENTO ORE 16.25. Pogacar ha chiuso al secondo posto, perdendo la volata al Velodromo con il belga Wout van Aert. — AGGIORNAMENTO ORE 15.35. Pogacar si trova solo con Van Aert al comando quando mancano 37 km al traguardo. Hanno 38” su van der Poel. — AGGIORNAMENTO ORE 14.50. Pogacar ha cambiato bicicletta a 71 km dal traguardo e ha dovuto recuperare in solitaria una dozzina di secondi di stacco dal gruppetto dei migliori. Gli sono serviti circa tre chilometri. — AGGIORNAMENTO ORE 14.15. Tadej Pogacar è rientrato a 98 km dal traguardo, proprio mentre ci si stava riorganizzando per imboccare la Foresta di Arenberg. — Colpo di scena alla...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Colpo di scena alla Parigi-Roubaix: foratura per Tadej Pogacar, distacco elevato. Rientra, si gioca la vittoria, poi lo sprint… Leggi anche: Colpo di scena alla Parigi-Roubaix: foratura per Tadej Pogacar, distacco elevato. Rientra e si gioca la vittoria Leggi anche: Colpo di scena alla Parigi-Roubaix: foratura per Tadej Pogacar, distacco elevato. Poi il rientro POGACAR si allena per la PARIGI-ROUBAIX