Cologno visite gratuite per il controllo dei nei | prenota ora
Sabato 18 aprile, presso il centro medico di Cologno Centro in via Cavallotti 24, si svolgerà una giornata dedicata alla prevenzione dermatologica. L’evento prevede visite gratuite per il controllo dei nei, organizzate dall’associazione Lorenzo Perrone. L’iniziativa mira a offrire un servizio di prevenzione alla popolazione locale, invitando chiunque fosse interessato a prenotare un appuntamento.
Sabato 18 aprile, le mura del centro medico di Cologno Centro in via Cavallotti 24 ospiteranno una giornata dedicata alla prevenzione dermatologica, con visite gratuite per il controllo dei nei organizzate dall’associazione Lorenzo Perrone. L’iniziativa, che vedrà la partecipazione della dottoressa Luisa Sarno in sinergia con l’istituto dermoclinico Vita Cutis, si articolerà in due fasce orarie, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, offrendo un servizio essenziale per la diagnosi precoce dei tumori della pelle. Per partecipare, i cittadini dovranno prenotarsi tempestivamente tramite i canali telefonici o WhatsApp al numero 389-0627362 (attivi dalle 10 alle 13) oppure via email all’indirizzo segreteria@associazionelorenzoperrone.🔗 Leggi su Ameve.eu
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