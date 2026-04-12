Colloqui e minacce per riaprire Hormuz con o senza di loro

Durante la notte, in Pakistan, sono stati diffusi pochi dettagli riguardo a colloqui e minacce legate alla riapertura dello stretto di Hormuz, con dichiarazioni che menzionano la possibilità di agire «con o senza di loro». Le comunicazioni ufficiali non precisano le modalità o le parti coinvolte, limitandosi a riferire che le decisioni sono ancora in fase di discussione. La situazione ha suscitato attenzione internazionale, ma senza informazioni più approfondite sulle azioni concrete previste.

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