Colf sorpresa con il bottino in borsa | nel bagaglio argenti e biancheria della padrona di casa

Una donna impiegata come collaboratrice domestica è stata sorpresa con oggetti di valore e biancheria all’interno del suo bagaglio, che appartenevano alla padrona di casa. La donna si stava preparando a lasciare l’appartamento situato nel centro di Brescia, ma ha portato con sé anche alcuni beni non propri, tra cui argenti e altri oggetti. La scoperta è avvenuta prima che potesse partire, portando all’intervento delle forze dell’ordine.

Si era preparata per lasciare l'abitazione del centro di Brescia dove presta servizio, ma oltre ai propri effetti personali aveva deciso di portare con sé un "extra" decisamente ingombrante. Una collaboratrice domestica di 55 anni è stata denunciata dai Carabinieri a Brescia con l'accusa di furto.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Vezza d’Oglio, sorpresa a rubare dalla padrona di casa: arrestata per rapina impropriaVezza d’Oglio (Brescia), 7 marzo 2026 – Il tempestivo intervento dei carabinieri della Compagnia di Breno ha portato all’arresto di una donna di 45... Sorpresa a rubare in casa, ladra picchia la padrona e fugge: arrestataIl tentativo di furto in una casa di Vezza d’Oglio è finito con l’arresto di una ladra e il ricovero in ospedale per la padrona di casa.