Cocciaretto punta al trionfo a Rouen | sfida sulla terra in Francia
La settimana prossima, le campionesse di tennis si affronteranno a Rouen, in Francia, per il torneo WTA 250 su terra battuta. Tra le partecipanti c’è anche una giocatrice italiana, che punta a continuare il momento positivo dopo aver partecipato alla Billie Jean King Cup a Velletri. La competizione si svolge sui campi di terra e rappresenta un’occasione importante per le atlete di migliorare la propria posizione nel circuito.
La prossima settimana, le corti in terra francese ospiteranno il torneo WTA 250 di Rouen, dove Elisabetta Cocciaretto cercherà di trasformare l’inerzia positiva accumulata durante la recente Billie Jean King Cup disputata a Velletri in un nuovo successo stagionale. L’atleta marchigiana, inserita tra le prime sette teste di serie della competizione, esordirà contro una giocatrice giunta dal turno delle qualificazioni, con l’obiettivo di costruire un percorso solido verso le fasi cruciali del tabellone. Il percorso tecnico e le sfide nel tabellone di Rouen. Analizzando la struttura del torneo, la posizione occupata dall’azzurra nella parte bassa dello schema suggerisce un cammino che richiederà massima concentrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: WTA Rouen 2026, Elisabetta Cocciaretto ai nastri di partenza del torneo in Francia
Cocciaretto a Doha: da *lucky loser* a sfida con Ostapenko, un trionfo per il tennis italiano.Doha, Qatar – Elisabetta Cocciaretto si prepara a una sfida cruciale nei quarti di finale del Qatar TotalEnergies Open, torneo WTA 1000 in corso.