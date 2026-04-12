Recentemente, il Governo ha recepito le richieste delle imprese che avevano aderito al piano di Transizione 5.0, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di investimenti nel settore. Tra le iniziative approvate, si segnala l’impegno di un'associazione di categoria nel settore della produzione e installazione di impianti fotovoltaici. Questa decisione rappresenta un risultato per le imprese che avevano sostenuto investimenti in energia rinnovabile.

Un risultato sperato e ottenuto quello della mobilitazione di Cna. Alcuni giorni fa il Governo ha recepito le istanze delle imprese che hanno sostenuto investimenti aderendo al piano di Transizione 5.0, una misura finanziata da fondi del Pnrr per la trasformazione digitale e la sostenibilità delle imprese italiane. Sono un centinaio le imprese coinvolte nella nostra provincia che hanno realizzato investimenti essenziali per l’ innovazione e l’ efficientamento energetico, puntando sui contributi del governo. Al termine della riunione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, il Ministro Urso ha annunciato il ripristino delle condizioni e delle risorse contenute in legge di bilancio relative all’incentivo Transizione 5.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cna, sostegni per la Transizione 5.0: "Abbiamo investito in fotovoltaico"

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