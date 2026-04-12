Clima dalla guerra in Iran danni per 1,3 miliardi di dollari in due settimane

Nelle prime due settimane di conflitto in Iran, sono stati registrati danni ambientali stimati a oltre 1,3 miliardi di dollari. Durante questo periodo, le emissioni generate sono equivalenti a quelle di circa un milione di automobili a benzina, secondo le stime degli esperti. Questi dati riflettono l’impatto immediato delle ostilità sulla qualità dell’aria e sull’ambiente circostante.

Soltanto nelle prime due settimane, la guerra in Iran ha inquinato come un milione di automobili a benzina e provocato danni climatici superiori a 1,3 miliardi di dollari. So i dati emersi da un’analisi della Queen Mary University di Londra, della Lancaster University e del Climate and Community Institute. Tra il 28 febbraio e il 14 marzo, sono state generate oltre 5 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente (CO2): più di quante ne produca l’Islanda in un intero anno. Se la crisi in Medio Oriente dovesse protrarsi per un anno, spiega lo studio, l’inquinamento prodotto peserebbe come un’economia ad alta intensità di combustibili fossili come il Kuwait, oppure come gli 84 Paesi con le emissioni più basse messe insieme: 131 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente.🔗 Leggi su Ildenaro.it In due settimane 1,3 miliardi di dollari di danni climatici da guerra in IranSoltanto nelle prime due settimane, la guerra in Iran ha inquinato come un milione di automobili a benzina e provocato danni climatici superiori a... Guerra Usa-Iran: in due settimane inquinamento pari a un milione di auto e danni climatici per oltre 1,3 miliardiUn milione di automobili a benzina e provocato danni climatici superiori a 1,3 miliardi di dollari. How Airbnb & Lonely Planet Changed Travel Forever | Ahead of Their Time