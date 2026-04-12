Civitanovese ti voglio più aggressiva

In una partita recente, la squadra locale ha richiesto un atteggiamento più deciso in campo. A Trodica, la squadra ha mostrato una reazione significativa dopo un primo tempo caratterizzato da errori. Nonostante lo sforzo, la squadra non è riuscita a invertire il risultato e ha concluso la partita senza vittorie. La discussione tra i giocatori si è concentrata sull’importanza di un approccio più aggressivo nelle prossime occasioni.

"A Trodica, dopo esserci distinti per un approccio maldestro, abbiamo avuto una reazione importante anche se non siamo riusciti a recuperare la partita. Se oggi ripartiamo da quella mentalità aggressiva, possiamo fare risultato". È il succo di quanto dice il tecnico rossoblù Massimo Silva (foto) a poche ore dalla gara che oggi vedrà la Civitanovese ospitare la Jesina in uno scontro diretto salvezza, inizio alle 16 al Polisportivo. Nelle sue parole, l’esperto trainer sceglie di appellarsi al tallone d’Achille degli avversari, cioè l’elevato numero di gol incassati (38). "I biancorossi – ricorda infatti Silva – possono fare affidamento su diversi giocatori tecnicamente bravi, ma dietro qualche svariano lo commettono.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - "Civitanovese, ti voglio più aggressiva" Battistini: "Sangio, ti voglio bene ma ti batto"Pier Francesco Battistini e la Sangiovannese, un legame fatto di ricordi indelebili. “Damiano David mi ha detto ‘voglio lavare i piatti con te, fare il bucato, cucinare. Ti voglio con la tua maglietta oversize. Vuoi sposarmi?'”: lo rivela Dove CameronSubito dopo Capodanno è balzata su tutti i siti e giornali la proposta di matrimonio più sorprendente di inizio anno.