Il sindaco di Manfredonia ha confermato di aver sostenuto un percorso riguardante i cittadini stranieri presenti nel territorio. La sua dichiarazione si riferisce a un impegno assunto nel ruolo di primo cittadino per affrontare questa tematica. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui contenuti specifici del percorso o sui progressi fatti finora. La questione riguarda quindi le azioni intraprese dall’amministrazione comunale in questo ambito.

📍Già alcuni mesi fa, il Governo ha disposto la riconversione dell’ex CARA (Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo), struttura che negli anni ha accolto cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Si tratta di un passaggio importante, frutto di un percorso condiviso con la Prefettura e la Regione Puglia, finalizzato al superamento dei ghetti. Un percorso che, come Sindaco, ho ritenuto doveroso sostenere, nella consapevolezza della complessità legata al superamento dell’insediamento della cosiddetta “pista”, situato a poche centinaia di metri dalla Borgata di Mezzanone. Una complessità che richiede responsabilità istituzionale, collaborazione tra enti e una visione comune, già espressa dal territorio, dalla Regione e dallo Stato, attraverso l’azione della Prefettura, per la realizzazione di interventi integrati.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Cittadini stranieri a Manfredonia, La Marca conferma: “Un percorso che, come Sindaco, ho ritenuto doveroso sostenere”

Integrazione dei cittadini stranieri: nuovo bando 2026 per sostenere i progetti del territorioLa giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore all’integrazione Giovanna Carlettini, il nuovo bando 2026 destinato a sostenere progetti...

Carburanti alle stelle, la pesca rischia il fermo: il sostegno del sindaco La Marca e dell’assessore Gentile ai pescatori di ManfredoniaCarburanti alle stelle, la pesca rischia il fermo: il sostegno del sindaco La Marca e dell’assessore Gentile ai pescatori di Manfredonia La marineria...