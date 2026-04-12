Gabriele Cioffi ha parlato della situazione di Retegui, affermando che lo stop causato dalla guerra non ha inciso negativamente e che un anno permette di recuperare facilmente. In un’intervista esclusiva, l’allenatore ha commentato le possibilità di vedere il giocatore al Milan, senza fare riferimenti specifici a trattative o dettagli contrattuali. La discussione si concentra sulla condizione fisica e sulle prospettive future di Retegui nel calcio.

Mateo Retegui è uno dei centravanti che il Milan ha messo del mirino per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L'attaccante italo-argentino, attualmente in forza all'Al-Qadsiah, potrebbe lasciare la Saud Pro League al termine della stagione. La guerra del Medio Oriente ha fermato il campionato per alcune settimane, costringendo l'ex Atalanta a rientrare in Italia in attesa che la situazione si stabilizzi. Noi della redazione di Pianeta Milan, abbiamo avuto il piacere di intervistare Gabriele Cioffi, con cui abbiamo anche discusso della possibilità di vedere Retegui in rossonero. Di seguito, il pensiero dell'ex allenatore dell'Udinese.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cioffi: “Retegui? Lo stop a causa della guerra non l’ha aiutato, ma un anno si recupera facilmente “

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