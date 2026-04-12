Negli ultimi tempi, cinque artisti noti per il loro talento musicale si sono dedicati anche al mondo del cinema. La connessione tra musica e cinema è evidente, e spesso si verificano scambi tra le due discipline. Molti cantanti hanno interpretato ruoli sul grande schermo, mentre alcuni attori hanno pubblicato brani musicali. Questa tendenza mostra come le carriere degli artisti possano spaziare tra diversi settori artistici senza limiti.

Musica e cinema sono due forme d’arte legate tra loro. E non è raro che un attore si cimenti nel ruolo di cantante e viceversa. Ne è un esempio Adele che ha deciso di entrare nel mondo cinematografico. Infatti, nel 2026 debutterà come attrice nel film Cry to heaven. La cantante britannica sarà diretta da Tom Ford e reciterà al fianco di Colin Firth e Aaron Taylor Johnson. Le riprese sono già iniziate a gennaio e l’uscita è prevista per l’autunno del 2026. Ma Adele non è l’unica che nel 2026 debutterà al cinema: anche Carlie XCX ha debuttato al cinema nel mockumentary The moment di Aiden Zamiri. Questo film girerà intorno al fenomeno mondiale della Brat summer, esplorando il mondo stressante di una popstar al culmine del suo successo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cinque star che si stanno dedicando al cinema

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