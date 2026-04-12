Cinque cassonetti dati alle fiamme in un' ora e mezza | c' è l’ombra di un piromane?

Tra le 23 e le 24:30 di sabato 11 aprile, cinque cassonetti sono stati dati alle fiamme nel centro di Bolzano. I vigili del fuoco sono intervenuti più volte nel giro di un’ora e mezza, spegnendo gli incendi che si sono verificati in diverse zone della città. Non ci sono segnalazioni di feriti o danni a strutture vicine, ma l’accaduto ha creato preoccupazione tra i residenti.

Notte di lavoro particolarmente intensa quella tra sabato 11 e domenica 12 aprile a Bolzano per i vigili del fuoco del corpo permanente del capoluogo altoatesino, a causa di una serie di incendi ai cassonetti della città. Parliamo di serie perché sono stati dati alle fiamme ben cinque cassonetti.🔗 Leggi su Trentotoday.it Incendia i cassonetti perché infastidito dai rifiuti: arrestato piromane a SoccavoPaura nel quartiere Soccavo, a Napoli: un uomo ha dato fuoco ai cassonetti dell’immondizia ma è stato bloccato dai carabinieri poco dopo. Piromane seriale trovato e denunciato: in una notte aveva dato fuoco ad auto, scooter cassonettiBologna, 23 febbraio 2026 – In una notte, anzi nel giro di appena 2 ore, diede fuoco a 3 automobili, 7 scooter e vari cassonetti nella zona tra via...