Per la prima volta nel 2026, i due giocatori al vertice della classifica mondiale si sfidano in una finale del Masters a Monte Carlo. È un incontro atteso da tempo dagli appassionati di tennis, che vedrà confrontarsi le due teste di serie più alte del torneo. La partita rappresenta un momento storico per il circuito, con due atleti giovani e di grande talento pronti a sfidarsi sul campo.

Prima volta nel Principato Carlos Alcaraz ha vinto qui lo scorso anno, Sinner è invece per la prima volta in finale. L'unica finale vinta dall'azzurro sulla terra rossa è quella di Umago proprio contro lo spagnolo nel 2022. Per Sinner è una finale e sarebbe una vittoria quasi in casa. Lo ha dimostrato anche il tifo per lui nella settimana del torneo. Primo posto in classifica In palio c’è anche il primo posto nella classifica Atp. A contenderselo sono sempre i soliti due che hanno oltre 7000 punti di vantaggio sul terzo nella graduatoria, il tedesco Zverev battuto in semifinale da Sinner. In caso di successo lo spagnolo resterà numero uno al mondo, Se vincerà Sinner lo supererà.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cinque buoni motivi per non perdere la finale di Monte Carlo fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz

Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Jannik Sinner, Finale Monte Carlo 12-04-2026Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, alle ore 15:00, daranno vita a una sfida che va aldilà dell’importanza della conquista di un titolo Masters 1000, che...

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