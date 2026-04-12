Cinecittà tenta di abbattere la porta a colpi di mannaia | dentro l' ex moglie con i 4 figli piccoli
Un uomo ha tentato di entrare in modo violento nell’appartamento di Cinecittà dove si trovava l’ex compagna con i quattro figli piccoli. La donna si era rifugiata lì dopo la separazione, cercando di allontanarsi da lui. Secondo quanto riferito, l’uomo ha cercato di abbattere la porta con una mannaia, ma la sua azione non è riuscita a entrare nell’appartamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia.
Ha rintracciato la ex compagna nel suo nuovo appartamento di Cinecittà, quello dove si era rifugiata proprio per sfuggire a quell'uomo diventato un incubo prima e dopo la separazione. Si è presentato davanti al pianerottolo armato di tutto punto: una mannaia, un martello e un tirapugni dotato di.🔗 Leggi su Romatoday.it
Roma. Follia all’alba. Tenta di abbattere la porta dell’ex per irrompere armato di mannaia, martello e noccoliere. 47enne arrestato dai CarabinieriLa vicenda ha origine da una separazione difficile: la donna, per sfuggire all’uomo, si è trasferita in un nuovo appartamento in zona Cinecittà.
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