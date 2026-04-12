Cinecittà tenta di abbattere la porta a colpi di mannaia | dentro l' ex moglie con i 4 figli piccoli

Un uomo ha tentato di entrare in modo violento nell’appartamento di Cinecittà dove si trovava l’ex compagna con i quattro figli piccoli. La donna si era rifugiata lì dopo la separazione, cercando di allontanarsi da lui. Secondo quanto riferito, l’uomo ha cercato di abbattere la porta con una mannaia, ma la sua azione non è riuscita a entrare nell’appartamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia.