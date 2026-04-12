Ciclone Ulla | crollano le temperature e rischio tornado in Italia

Un fronte di perturbazione di origine afro-mediterranea, chiamato Ulla, sta attraversando l’area dell’Algeria e sta portando un repentino calo delle temperature in Italia. La presenza di questa massa d’aria più fredda ha portato a un brusco cambiamento climatico sul territorio nazionale, con il rischio di tornado nelle zone più vulnerabili. La situazione meteorologica è monitorata dalle autorità competenti, che tengono sotto controllo eventuali sviluppi.

Il ciclone denominato Ulla, una perturbazione di origine afro-mediterranea, sta attraversando l’area dell’Algeria portando un brusco mutamento climatico su tutto il territorio nazionale tra questa domenica 12 aprile e i prossimi giorni. Mentre le temperature crollano drasticamente nel Nord e nel Centro Italia, il sistema meteorologico minaccia con fenomeni intensi nelle zone costiere e nelle pianure, con un impatto visivo unico sulle cime alpine dovuto al trasporto di polveri desertiche. La stabilità che ha caratterizzato l’ultima settimana, sostenuta da un anticiclone sub-tropicale che aveva portato temperature superiori ai 25°C, è definitivamente terminata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ciclone Ulla: crollano le temperature e rischio tornado in Italia Previsioni meteo, le temperature crollano di 12 gradi da mercoledì seraUn brusco ritorno dell’inverno è pronto a investire l’Italia, con un’ondata di maltempo di origine artica destinata a cambiare radicalmente il quadro... Torna il freddo sulla Penisola: le temperature crollano di oltre 10°C, rovesci e neve a quote bassissimeUn drastico calo delle temperature si abbatterà su tutta la nostra Penisola a partire da mercoledì sera e potrebbe portare neve fino ai 300 metri di... DOPPIO CICLONE ENTRO SAN VALENTINO CON VENTI E MARI IN TEMPESTA