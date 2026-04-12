Ciclismo Parigi-Roubaix la classica del pavé in diretta integrale Eurosport HBO Max

Domenica 12 aprile alle 10:30 si svolgerà la corsa ciclistica Parigi-Roubaix, uno degli eventi più attesi del calendario professionistico. La gara sarà trasmessa in diretta su Eurosport 1, HBO Max, Discovery+ e sarà disponibile anche su Dazn, TimVision e Prime Video. La competizione si svolgerà lungo un percorso caratterizzato da tratti di pavé, con numerosi ciclisti pronti a sfidarsi su terreni impegnativi.

Live dalla partenza delle 10:30, domenica 12 aprile su Eurosport 1, Hbo Max e Discovery+, disponibile anche su Dazn, TimVision e Prime Video. A seguire, dalle 17:00, la Parigi-Roubaix femminile In occasione della Regina delle Classiche, HBO Sports presenta Paris-Roubaix, Duels in Hell, documentario esclusivo che ripercorre la storia centenaria dell’Inferno del Nord, fino alla già epocale rivalità fra Pogacar e van der Poel. Disponibile su HBO Max e trasmesso su Eurosport 1. Con 30 settori in pavé, fra cui i mitici Mons-en-Pévèle, Carrefour de l’Arbre e la leggendaria Foresta di Arenberg, la Parigi-Roubaix avrà il commento integrale dalla partenza delle 10:30 di Luca Gregorio, Riccardo Magrini e Moreno Moser.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Ciclismo Parigi-Roubaix, la classica del pavé in diretta integrale Eurosport, HBO Max Strade Bianche inaugura il Marzo del Ciclismo in diretta su Eurosport (HBO Max e Discovery+)Marzo è per tradizione il mese che segna il ritorno del grande ciclismo per una stagione World Tour da vivere integralmente sui canali Eurosport di... Leggi anche: Giro delle Fiandre 2026: diretta TV Eurosport, streaming HBO Max e Discovery+