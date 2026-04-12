Ciao piccolo I tifosi salutano Luigino morto così in campo Brividi!

Durante una giornata di partite, i tifosi hanno reso omaggio a un calciatore deceduto in campo, salutandolo con un semplice “Ciao piccolo”. La notizia della sua morte ha suscitato grande emozione tra i presenti, portando a momenti di commozione collettiva. Il silenzio che aveva avvolto lo stadio è stato rotto da un gesto condiviso di rispetto e dolore, unendo il mondo sportivo in un abbraccio silenzioso.

Il silenzio della domenica è stato squarciato da un omaggio commovente che ha unito il mondo dello sport in un unico, doloroso abbraccio. «Riposa in pace, piccolo Luigi»: con queste parole, scritte a caratteri cubitali su uno striscione apparso durante la sfida tra Pescara e Sampdoria, la Curva Nord ha voluto salutare per l’ultima volta Luigi Santarelli. Il ragazzo, appena quindicenne e residente a Francavilla al Mare, era un grande appassionato del club adriatico, ma il destino lo ha strappato alla vita proprio mentre praticava un’altra delle sue passioni. Mercoledì scorso, quello che doveva essere un normale pomeriggio di allenamento alla Cittadella dello Sport di San Giovanni Teatino si è trasformato in un incubo a occhi aperti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ciao piccolo”. I tifosi salutano Luigino, morto così in campo. Brividi! “A casa mia eravamo tutti di sinistra, i fascisti? Ciao ciao”: così la 105enne Gianna Pratesi sul palco di SanremoA Sanremo gli 80 anni della Repubblica vengono festeggiati con la presenza di Gianna Pratesi, 105 anni, che il 2 giugno 1946 fu tra le donne che per... Morto il piccolo Domenico, sciacalli in azione: così fanno soldi sulla sua memoriaL'allarme di Francesco Petruzzi, avvocato che rappresenta la famiglia del piccolo Domenico: sul web stanno chiedendo soldi per il funerale Come la...