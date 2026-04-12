CHOC! DEL DEBBIO STRIGLIA MARINA E PIER SILVIO | A MEDIASET QUALCOSA NON VA

Paolo Del Debbio ha criticato pubblicamente Marina e Pier Silvio Berlusconi riguardo a un incontro tenuto con Antonio Tajani presso Mediaset. La discussione riguarda un vertice che Del Debbio definisce inappropriato, sollevando così polemiche sulla gestione e le decisioni all’interno dell’azienda. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, suscitando interrogativi sulla linea adottata dai vertici dell’emittente.

Paolo Del Debbio striglia Marina e Pier Silvio Berlusconi per, a suo dire, l’inopportuno vertice a Mediaset con Antonio Tajani. E non solo. Ecco il lungo sfogo. (Adnkronos) – “Hanno diritto Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi di incontrare il segretario politico di Forza Italia, Antonio Tajani, per parlare di ciò che vogliono? Certamente e indiscutibilmente sì. Altrettanto possono incontrare il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio dei ministri per conferire con lui sui temi che desiderano. Lo scrive Paolo Del Debbio su La Verità. “È, infatti – scrive il giornalista – almeno inopportuno convocare il segretario di un...🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CHOC! DEL DEBBIO STRIGLIA MARINA E PIER SILVIO: A MEDIASET QUALCOSA NON VA Paolo Del Debbio contro Marina e Pier Silvio Berlusconi: «Un errore convocare Tajani a Mediaset»Il conduttore Mediaset Paolo Del Debbio critica Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi dopo l’incontro con il vicepremier e ministro degli Esteri... Del Debbio critica Marina e Pier Silvio Berlusconi: “Non dovevano incontrare Tajani a Mediaset. Indebolito il segretario di Fi ma anche il pluralismo dell’azienda”Un articolo su La Verità, a tema fratelli Berlusconi e Tajani vergato da Paolo Del Debbio, conduttore Mediaset.