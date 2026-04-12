Chivu risponde a Diletta Leotta sul sondaggio Scudetto | Faccio come i colleghi guardo la Champions
Dopo la vittoria dell'Inter e la conseguente fuga in classifica, un ex calciatore ha risposto a una conduttrice televisiva riguardo al sondaggio sullo Scudetto, affermando di seguire la Champions come molti colleghi. Durante una trasmissione in diretta, ha inoltre rivolto alcune battute a due allenatori e commentato la rimonta della sua squadra contro il Como, lasciando trasparire alcune frecciatine.
L'Inter vince e va in fuga per lo Scudetto. Chivu fa ironia a DAZN: la frecciatina ad Allegri e Conte e l'analisi della rimonta sul Como.🔗 Leggi su Fanpage.it
Chivu punzecchia Conte sulla domanda scudetto: “Faccio come i miei colleghi che parlano solo di qualificazione Champions”L’allenatore dell’Inter, Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Como Chivu a Dazn Cosa prova?...
Chivu lancia frecciate: «Lotta scudetto chiusa? Faccio come i miei colleghi che parlano di qualificazione alla Champions»di Redazione JuventusNews24Chivu lancia frecciate: «Lotta scudetto chiusa? Faccio come i miei colleghi che parlano di Champions».