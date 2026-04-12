Chivu risponde a Diletta Leotta sul sondaggio Scudetto | Faccio come i colleghi guardo la Champions

Dopo la vittoria dell'Inter e la conseguente fuga in classifica, un ex calciatore ha risposto a una conduttrice televisiva riguardo al sondaggio sullo Scudetto, affermando di seguire la Champions come molti colleghi. Durante una trasmissione in diretta, ha inoltre rivolto alcune battute a due allenatori e commentato la rimonta della sua squadra contro il Como, lasciando trasparire alcune frecciatine.