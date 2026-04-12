Chiusura della Cava Fornace C’è il consiglio congiunto

Venerdì prossimo alle 16 si svolgerà un consiglio comunale congiunto tra i rappresentanti di Massa, Carrara, Pietrasanta, Seravezza, Montignoso e Forte dei Marmi, quest’ultimo Comune che ospiterà l’incontro. La riunione riguarda la chiusura della cava Fornace e vedrà la partecipazione dei sindaci e dei rappresentanti delle amministrazioni coinvolte. L’evento si terrà presso la sede del Comune ospitante.

Venerdì prossimo alle 16 si terrà il consiglio comunale congiunto che vedrà riuniti i Comuni di Massa, Carrara, Pietrasanta, Seravezza, Montignoso e Forte dei Marmi, quest’ultimo in qualità di Comune ospitante. La seduta sarà al Palazzetto dello Sport di Forte: all’ordine del giorno la discussione di un atto di indirizzo congiunto con cui le amministrazioni partecipanti si impegnano a perseguire la chiusura della discarica “ex Cava Fornace”, attraverso la richiesta alla Regione Toscana di rigetto del progetto di ampliamento e il rafforzamento di un percorso istituzionale condiviso orientato alla definitiva messa in sicurezza del sito. L’atto...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiusura della Cava Fornace. C’è il consiglio congiunto Cava Fornace: audizione in Consiglio regionale per Comitato cittadini e Comuni. “Avviato percorso per la chiusura della discarica”FIRENZE – La commissione Ambiente e territorio del Consiglio regionale della Toscana, presieduta da Gianni Lorenzetti (Pd) ha tenuto stamattina, 3... Cava Fornace, protesta in strada. Il Comitato sfila per la chiusuraSarà un replay della manifestazione che alcuni anni fa vide un ’serpentone’ di persone sfilare sul lungomare apuoversiliese tra cori e striscioni per...