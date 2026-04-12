Chiuso ‘In Marinetta’ di Rosolina | la parabola discendente del locale dopo la partecipazione a ‘4 Ristoranti’

Il ristorante di pesce e ittiturismo situato a Rosolina, vicino a Albarella, è stato chiuso con un provvedimento di sigilli. Il locale, noto come ‘In Marinetta’, aveva partecipato alla trasmissione televisiva ‘4 Ristoranti’ prima di arrivare alla chiusura. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, segnando la fine di un’attività che aveva attirato l’attenzione del pubblico e dei clienti locali.

Rosolina (Rovigo), 12 aprile 2026 - Sigilli a ‘In Marinetta’, locale di ittiturismo e ristorante di pesce di Rosolina, a due passi da Albarella. Noto anche per la sua partecipazione alla trasmissione televisiva ‘4 Ristoranti’, ora ha chiuso i battenti per un acclarato abuso. Il decreto di sequestro preventivo. Una notizia, quindi, che ha scosso la provincia rodigina e tutta l’area del Delta. I sigilli sono stati posti nella giornata di mercoledì 8 aprile, quando i carabinieri del nucleo operativo ecologico di Venezia e i Carabinieri di Rosolina su delega della Procura della Repubblica di Rovigo hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiuso ‘In Marinetta’ di Rosolina: la parabola discendente del locale dopo la partecipazione a ‘4 Ristoranti’ Loriano Bedin, la foto con la spranga del delitto. La parabola discendente del killer di Mario Ruoso, chi èPORDENONE - L’uomo dei tralicci: Loriano Bedin e la rivoluzione silenziosa dell’etere. Loriano Bedin, dai primi ponti radio al digitale: la parabola discendente del killer di Mario Ruoso. Chi èPORDENONE - L’uomo dei tralicci: Loriano Bedin e la rivoluzione silenziosa dell’etere.