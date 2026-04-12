Chirurghi ortopedici e pediatri over 60 | nel Lazio gli specialisti anziani sono sempre di più

Nel Lazio, il numero di medici specialisti over 60 è in crescita, con una presenza significativa nei settori chirurgico, ortopedico e pediatrico. A Viterbo, quasi il 45% dei medici di chirurgia ha più di 60 anni, mentre l'età media degli specialisti si attesta attorno ai 55 anni. Questi dati evidenziano una prevalenza di professionisti anziani tra gli operatori sanitari della regione.

I medici specialisti a Viterbo e nel Lazio sono sempre più anziani. Nell'area chirurgica, per fare un esempio, gli over 60 sono quasi la metà del totale: 45%, mentre l'età media è di 55 anni.A fornire i numeri è la nuova banca dati sui medici specialisti, messa a disposizione dal ministero della.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Chirurghi, ortopedici e pediatri over 60: a Roma e nel Lazio gli specialisti anziani sono sempre di più