La squadra femminile di pallavolo si prepara a giocare una partita importante in casa contro una formazione toscana. La gara si terrà domenica 12 aprile alle ore 17 e, in caso di vittoria, potrebbe garantire l'accesso diretto alla finale. Per conquistare la qualificazione, la squadra deve vincere con uno score di almeno tre set a zero.

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si prepara ad affrontare il confronto casalingo contro Il Bisonte Firenze nella domenica 12 aprile alle ore 17. L’incontro, che si disputerà nel PalaFenera, rappresenta l’ultima sfida del girone A dei Playoff Challenge per la squadra guidata da Nicola Negro. Il match odierno assume una valenza tattica particolare per le collinari, poiché la loro qualificazione alla finale è già stata sancita. Per mantenere questo vantaggio e assicurarsi ufficialmente un posto nella prossima Challenge Cup, le padronne di casa avranno bisogno di un risultato specifico: una vittoria con 3-0 o 3-1 porterà le piemontesi a festeggiare, mentre qualsiasi altro punteggio finale garantirà comunque loro l’accesso alla fase decisiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieri sfida Firenze: serve il 3-0 per blindare la finale

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