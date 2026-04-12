Nel match tra Milan e Udinese, terminato con un risultato di 0-3, la squadra di casa ha subito una pesante sconfitta. L'analisi della partita suggerisce che la strategia adottata da Allegri, ovvero mantenere un modulo più compatto e difensivo, avrebbe potuto essere efficace per evitare il risultato finale. La partita ha evidenziato le difficoltà del Milan nel controllare il gioco e nel trovare soluzioni offensive contro un avversario che ha mostrato solidità in fase difensiva.

Tutti hanno invocato una squadra col baricentro alto e che va a pressare gli avversari, ma Milan-Udinese 0-3 è la prova che Massimiliano Allegri aveva ragione e che i rossoneri non possono giocare così. Certo, resta il suo errore nell'aver deciso di giocare così, ma nel corso della stagione ha avuto ragione perché la difesa non regge, i giocatori non hanno le caratteristiche per farlo. A questo, si aggiunge poi il problema mentale della squadra, che ieri ha giocato una gara senza testa: troppi errori, atteggiamento troppo passivo. Non si può rischiare di mollare la presa proprio sul finale di stagione. L'abbiamo analizzata come sempre tatticamente, insieme al match analyst Mattia Pellé, che si spiega tutto sulla gara di ieri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Chiedete scusa ad Allegri! Analisi Milan-Udinese 0-3

Anche Padre Tempo si è arreso: chiedete scusa ad Allegri (che punta lo scudetto con il Milan)La stagione del Milan è quella del riscatto e della rivincita per Max Allegri: che ha messo a tacere i critici e sta facendo un miracolo.

Milan, per l’Udinese pronto Gabbia. Intanto Allegri pensa ad un’importante novità'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri, a Milanello, i giocatori del Milan che non sono scesi in campo dall'inizio lunedì...

CHIEDETE SCUSA AD ALLEGRI ANALISI MILAN-UDINESE 0-3 NON POSSIAMO GIOCARE COSÍ