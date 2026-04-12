Chiavenna scoperto arsenale di droga | oltre un chilo di meth e ketamina

A Chiavenna, i Carabinieri hanno fermato un uomo di 27 anni che camminava in città visibilmente alterato e con alcune dosi di metanfetamina in tasca. Durante il controllo, sono stati trovati più di un chilo di metanfetamina e di ketamina nascosti in un arsenale. L’individuo, senza precedenti penali, è stato arrestato e portato in caserma per le verifiche del caso.

Un ventisettenne senza precedenti viene sorpreso dai Carabinieri a Chiavenna mentre vagava cittadino con segni evidenti di alterazione psicofisica, portando con sé dosi di metanfetamina. Le successive ricerche all’interno della sua abitazione hanno svelato un deposito di stupefacenti di estrema pericolosità, con ingenti quantità di crystal meth e ketamina, sollevando interrogativi sulla diffusione di sostanze nuove e devastanti nelle zone montane della provincia di Sondrio. La vicenda ha preso il via venerdì sera nelle vie del cuore di Chiavenna, quando l’andatura instabile e l’atteggiamento scomposto di un giovane italiano, nato nel 1999, hanno attirato l’attenzione dei militari dell’Arma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chiavenna, scoperto arsenale di droga: oltre un chilo di meth e ketamina Chiavenna, fermato per un controllo viene trovato con la droga. E in casa scoperto oltre un chilo di stupefacentiChiavenna (Sondrio), 11 aprile 2026 – Crystal meth, ketamina, hashish e metanfetamina per un totale di un chilo di sostanze stupefacenti. Oltre un chilo di droga in casa: arrestato 25enne a ChiavennaOltre un chilo di sostanze stupefacenti tra crystal meth, ketamina, hashish e metanfetamina.