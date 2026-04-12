Chiara Aleati sul riscatto di Holm | Secondo me è inevitabile per un motivo Ecco quale – VIDEO

Da juventusnews24.com 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella trasmissione televisiva “Che partita hai visto”, Chiara Aleati ha parlato di Holm, sostenendo che il suo riscatto sia inevitabile per un motivo specifico. La conduttrice ha dedicato spazio a questa tematica, confermando la sua opinione senza entrare nel dettaglio delle motivazioni. La discussione si è concentrata sugli aspetti relativi alla trattativa e alle dinamiche di mercato che coinvolgono il calciatore.

di Chiara Aleati Chiara Aleati nel consueto appuntamento con Che partita hai visto si è soffermata su Holm confermando la sua idea di riscattarlo. Le parole. Nel consueto appuntamento con Che partita hai visto in onda sul canale Youtube di Chiara Aleati si è soffermata sulla possibilità di riscattare Holm a fine stagione. « Questa sera ho visto un giocatore che, a prescindere da quello che ha detto poi sul discorso dell’essere tifoso e la conferma di essere tifoso della Juventus fin da quando è bambino e questo ti porta inevitabilmente a dare qualcosa in più per la squadra, E noi abbiamo bisogno anche di giocatori che sappiano realmente fin...🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Chiara Aleati sul riscatto di Holm: «Secondo me è inevitabile per un motivo. Ecco quale» – VIDEO

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