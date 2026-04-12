Nella trasmissione televisiva “Che partita hai visto”, Chiara Aleati ha parlato di Holm, sostenendo che il suo riscatto sia inevitabile per un motivo specifico. La conduttrice ha dedicato spazio a questa tematica, confermando la sua opinione senza entrare nel dettaglio delle motivazioni. La discussione si è concentrata sugli aspetti relativi alla trattativa e alle dinamiche di mercato che coinvolgono il calciatore.

di Chiara Aleati Chiara Aleati nel consueto appuntamento con Che partita hai visto si è soffermata su Holm confermando la sua idea di riscattarlo. Le parole. Nel consueto appuntamento con Che partita hai visto in onda sul canale Youtube di Chiara Aleati si è soffermata sulla possibilità di riscattare Holm a fine stagione. « Questa sera ho visto un giocatore che, a prescindere da quello che ha detto poi sul discorso dell’essere tifoso e la conferma di essere tifoso della Juventus fin da quando è bambino e questo ti porta inevitabilmente a dare qualcosa in più per la squadra, E noi abbiamo bisogno anche di giocatori che sappiano realmente fin...🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiara Aleati sul riscatto di Holm: «Secondo me è inevitabile per un motivo. Ecco quale» – VIDEO

Harry Styles bacia in bocca in uomo: “Ecco questo sì che è queerbaiting!”. Ma c’è un motivo dietro il gesto a sorpresa: ecco quale – IL VIDEOOrmai da anni Harry Styles viene accusato di “queerbaiting”, ossia alludere all’identità LGBTQIA+ per attirare il pubblico queer, senza mai...

Juventus, basta Yildiz Del Piero! L’estate di Zirkzee, Adzic | Si o no – VIDEO con Chiara Aleati e Marco Baridondi Redazione JuventusNews24 Juventus, il mercato bianconero con l’estate di Zirkzee e anche di Adzic e il continuo paragone fra Yildiz e Del Piero.