Chi vince oggi tra Sinner e Alcaraz diventa numero 1 al mondo

Oggi si gioca una partita decisiva tra due tra i più giovani e talentuosi tennisti del circuito internazionale. Chi uscirà vincitore tra questo atleta e il suo avversario, entrambi molto seguiti, otterrà la posizione numero uno nel ranking mondiale. La sfida si svolge in un torneo di grande rilievo e l’esito potrebbe cambiare le classifiche di fine stagione. Entrambi hanno già dimostrato di essere tra i migliori del momento.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Non si incontrano in finale dallo scorso novembre, ma eccoli oggi: non poteva esserci finale migliore di Sinner-Alcaraz all'ATP di Montecarlo 2026, il primo Masters 1000 di stagione su terra battuta e prima tappa di un percorso che passando per Barcellona, Madrid e Roma conduce proprio lì, al Roland Garros. Impossibile non pensare alle due super finali su terra giocate nel 2025, la prima agli Internazionali di Roma (dopo un rientro post squalifica di tre mesi per il nostro Jannik ), poi a Parigi.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Chi vince oggi tra Sinner e Alcaraz diventa numero 1 al mondo Sinner-Alcaraz oggi in finale a Monte Carlo, chi vince è numero 1: dove vederla in TV in chiaroSinner sfida Alcaraz per il titolo di Monte Carlo e la vetta del ranking mondiale. Sinner numero 1 al mondo nel ranking ATP al posto di Alcaraz: cosa serve tra Miami e Monte CarloSinner conquista la finale del Miami Open contro Lehecka e riduce drasticamente il gap dallo spagnolo nel ranking ATP. La prima sfida del 2026 tra SINNER e ALCARAZ è a ping pong