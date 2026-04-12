Alla Parigi-Roubaix 2026, l'italiano con il miglior piazzamento è stato Filippo Ganna, che si è classificato 25º. Ganna ha concluso la corsa con un ritardo di 7 minuti e 32 secondi rispetto al vincitore, il belga Wout van Aert, che ha vinto allo sprint contro lo sloveno Tadej Pogacar all’arrivo al velodromo. In questa edizione, altri italiani hanno ottenuto posizionamenti meno rilevanti.

Filippo Ganna è stato il miglior italiano alla Parigi Roubaix 2026, tagliando il traguardo al 25mo posto con un ritardo di 7’32” dal belga Wout van Aert, capace di imporsi all’iconico Velodromo dopo aver sprintato contro lo sloveno Tadej Pogacar. Il piemontese si era presentato con grandi ambizioni all’Inferno del Nord, ma ha dovuto fare i conti con diverse avversità e non è riuscito a battagliare per le posizioni che contano come avrebbe voluto, considerando anche la forma mostrata in occasione del trionfo alla Attraverso le Fiandre. L’alfiere della INEOS Grenadiers ha fronteggiato una prima foratura a circa 130 chilometri dal traguardo, è riuscito a rimanere nel gruppo dei migliori e ha affrontato la Foresta di Arenberg di gran lena, ma ha pagato dazio nei confronti del drappello dei migliori.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi è stato il miglior italiano alla Parigi-Roubaix? Ganna si eclissa nel finale, piazzamenti non lusinghieri

Parigi Roubaix, la missione finale di Pogacar: perché non sarà come il Fiandre e Ganna rappresenterà un rivale in piùDomenica 12 aprile, partenza da Compiègne e arrivo nel mitico velodromo dopo 258.

Ordine d’arrivo Parigi-Roubaix 2026: Van Aert beffa Pogacar nel velodromo, Ganna fuori dai 20Wout van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix 2026 e ha conquistato la seconda Classica Monumento della propria carriera dopo il sigillo firmato alla...