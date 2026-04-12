Tra gli appuntamenti più attesi della domenica sera c’è senza dubbio Che tempo che fa. Fabio Fazio ci ha abituati negli anni a interviste di grande spessore, con ospiti nostrani e internazionali: tra gli ultimi che ha accolto nel suo studio Demi Moore, Roberto Benigni, Daniel Craig, Cecilia Sala, Carlo Conti e Noah Wyle, solo per citarne alcuni. I fan del noto programma – ormai caposaldo del Nove – però rimarranno delusi. Dopo lo stop della domenica di Pasqua la scorsa settimana, Fabio Fazio prolunga la sua pausa anche questa sera, domenica 12 aprile. Ecco cosa andrà in onda al posto della nuova puntata del talk show. Che tempo che fa, perché non va in onda stasera 12 aprile.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Che tempo che fa, stop per Fabio Fazio: quando torna in onda

“Fabio Fazio si ferma”. Che tempo che fa, stop alle puntate inediteLa domenica sera della televisione cambia volto, almeno per un breve tratto di primavera.

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