Federico Fashion Style, noto per il suo ruolo in televisione e per la gestione di diversi saloni di parrucchiere, si è tenuto lontano dalle scene televisive negli ultimi tempi. Non sono stati annunciati nuovi progetti o partecipazioni recenti, e il suo nome non compare più frequentemente sui canali televisivi. Tuttavia, fonti vicine affermano che potrebbe esserci un ritorno in vista, anche se al momento non ci sono dettagli ufficiali.

La carriera in tv e il business dei saloni di parrucchiere: Federico Fashion Style da qualche tempo si è allontanato dal piccolo schermo, ma presto potrebbe tornare a far parlare di sè. La carriera di Federico Fashion Style. Classe 1989, vero nome Federico Lauri, Federico Fashion Style ha iniziato la sua carriera quando aveva solamente 13 anni, lavorando in un salone di bellezza. Grazie alla sua bravura e alla capacità di attirare clientela vip, in breve tempo è diventato uno degli hairstylist più richiesti dalle celebrity. Il successo è arrivato grazie a Valeria Marini e alla scelta della showgirl di affidare a Federico Fashion Style la sua immagine.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Che fine ha fatto Federico Fashion Style

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