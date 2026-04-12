A Cologno Monzese, il leader di Forza Italia ha incontrato il vicepremier per parlare del futuro del partito, ma alcuni osservatori considerano quell'incontro un passo sbagliato dal punto di vista strategico. La discussione si è svolta negli studi di un popolare canale televisivo, attirando l'attenzione di chi segue da vicino la politica italiana. La riunione ha suscitato commenti e interpretazioni diverse tra gli esperti del settore.

Hanno diritto Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi di incontrare il segretario politico di Forza Italia, Antonio Tajani, per parlare di ciò che vogliono? Certamente e indiscutibilmente sì. Altrettanto possono incontrare il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio dei ministri per conferire con lui sui temi che desiderano. Altra cosa, però, è incontrare riservatamente un segretario politico e un ministro, convocarlo nella sede di Mediaset per discutere di strategie politiche riguardanti il partito di Forza Italia, fondato dal padre dei due convocanti e tenuto in piedi economicamente, come noto anche ai sassi, grazie alle fideiussioni volute dal padre e confermate dai figli.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Che errore fare il punto con Tajani a Mediaset

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