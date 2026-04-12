Che cosa c’è dentro il primo uovo di un antenato dei mammiferi

È stato scoperto il primo uovo fossile contenente un embrione di Lystrosaurus, un antenato dei mammiferi, risalente a circa 252 milioni di anni fa, nel periodo Triassico inferiore. La scoperta permette di approfondire la conoscenza delle prime modalità di riproduzione di questi rettili terapsidi, che vissero in epoche remote. L’analisi del fossile ha permesso di identificare le caratteristiche di questo antico ovulo e di comprendere meglio le sue condizioni di conservazione.

Identificato il primo uovo fossile contenente un embrione di Lystrosaurus (Listrosauro) risalente a 252 milioni di anni (periodo Triassico inferiore). La scoperta fatta nel Karoo Basin in Sudafrica risale al 2008, ma solo ora, grazie all’uso di nuove tecnologie come la tomografia a raggi X del sincrotrone (ESRF) di Grenoble, è stato possibile vedere all’interno dell’uovo senza distruggerlo. Il fossile mostra, appallottolato dentro il suo uovo, un embrione di Listrosauro, un terapside antico parente dei mammiferi, che sarebbe sopravvissuto alla grande estinzione di massa del Permiano-Triassico (250 milioni di anni fa), che distrusse circa il 90% delle specie sulla Terra.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Che cosa c’è dentro il primo uovo di un antenato dei mammiferi Giulia e Giò, deposto il primo uovo dei falchi pellegrini del Pirellone: “La natura ci consegna un messaggio di speranza”Milano, 2 marzo 2026 – Anche quest’anno si rinnova la tradizione dei falchetti del Pirellone. Autostrade, dentro l'uovo di Pasqua 5 giorni senza cantieri"Tra le ore 14 di giovedì 2 e le ore 12 di martedì 7 aprile tutta la rete autostradale lungo le riviere di Ponente e di Levante sarà libera da... ¿Cómo era la Tierra ANTES de los dinosaurios