Cestini di Carta al via il laboratorio di Amia nei Centri di Comunità di Verona

È iniziato il laboratorio “Cestini di Carta” promosso da Amia nei Centri di Comunità di Verona. Nel 2025, sul territorio cittadino sono state raccolte complessivamente 14.317 tonnellate di carta e cartone. L’iniziativa mira a sensibilizzare sulla corretta differenziazione dei rifiuti e a coinvolgere i cittadini in pratiche di riciclo più consapevoli. La proposta si inserisce in un percorso di educazione ambientale già avviato sul territorio.

Nel 2025, sono state raccolte sul territorio cittadino di Verona 14.317 tonnellate di carta e cartone. Oltre 14mila tonnellate di questo materiale, dunque, è stato mandato a recupero. Un numero importante che può ancora essere migliorato. Dalle indagini merceologiche che Amia svolge, infatti.🔗 Leggi su Veronasera.it

Centri di Comunità a Verona, numeri in crescita dopo quattro anni di progettoRafforzare la coesione sociale e creare opportunità concrete di incontro, sostegno e partecipazione per anziani, bambini e famiglie del territorio.

"Cestini di carta"Il laboratorio “Cestini di Carta” è un’iniziativa dedicata alla sostenibilità e alla creatività, promossa da AMIA con il contributo di Comieco e...