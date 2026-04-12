Il Cesena si è imposto sull’Inter in trasferta, conquistando la vetta della classifica nella Primavera 1. La partita si è svolta in un match deciso durante il secondo tempo, con il risultato finale che ha permesso alla squadra di salire al primo posto. Nel frattempo, il Monza ha subito una sconfitta in casa, contribuendo a modificare gli equilibri nelle zone basse della classifica.

Il Cesena si prende la vetta della Primavera 1 dopo aver messo in difficoltà l’Inter in casa, in una giornata che ha il Monza soccombere in Brianza e ha ridisegnato i equilibri tra le zone calde della classifica. I romagnoli, ora primi con 58 punti, hanno sfruttato il passo falso dei nerazzurri per consolidare la posizione, mentre l’Atalanta resta in attesa di un risultato favorevole per accorciare le distanze. L’incendio in Romagna e il crollo nerazzurro. Il campo del Cesena è stato teatro di un ribaltamento tattico che ha lasciato il segno nel campionato giovanile. Tra il minuto 23 e il 30, la squadra guidata da Benito Carbone ha inflitto un colpo durissimo ai ragazzi dell’Inter, andando in vantaggio grazie alle reti di Zamagni e Calvagno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cesena trionfa sull’Inter e vola in vetta: scacco all’Atalanta

Inter: Chivu legato fino al 2028, la squadra vola in vettaL’Inter ha deciso di premiare Cristian Chivu con un prolungamento contrattuale, confermando la fiducia nella guida tecnica.

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