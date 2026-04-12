A Firenze, nelle recenti dinamiche politiche di sinistra, si nota una mancanza di figure di riferimento chiare. Dopo un lungo periodo di leadership di una figura politica, ora si fa strada una nuova rappresentante. La situazione ha portato alla creazione di alternative e di nuovi protagonisti, in un quadro di cambiamenti che coinvolgono diverse forze del fronte. La scena politica locale si sta evolvendo con questi nuovi elementi, senza ancora una chiara direzione.

Firenze, 12 aprile 2026 – L’assenza di leadership a sinistra genera succedanei. Beppe Conte a lungo è stato il surrogato della guida di tutto ciò che stava all’opposizione; il Pd aveva trovato in lui e nel rapporto con il M5S la modalità più giusta per farsi perdonare ipotetiche colpe del passato (tendenzialmente rappresentate da Matteo Renzi, al quale il Pd ha attribuito anche responsabilità che non ha; poco o niente invece si dice sulle segreterie Zingaretti e Letta, disinstallate con rapidità come l’applicazione di un Mac). È anche per questo che Francesca Albanese ha trovato tanto spazio a sinistra. I partiti sono in fondo alle classifiche di gradimento dei cittadini, sicché meglio trovare qualcun altro che scaldi il cuore del popolo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cersasi leader a sinistra. Ora è il turno della Salis

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Salis, il caso portaborse sul tavolo della Metsola. E studia da leader no globalIl caso di Ivan Bonnin, assistente parlamentare di Ilaria Salis, è sul tavolo della presidente Roberta Metsola.