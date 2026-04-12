C’era Stefano De Martino e… Enzo Paolo Turchi Carmen Russo e la gelosia | L’ho mollata lì

Durante un'intervista, Enzo Paolo Turchi ha fatto una rivelazione riguardante sua moglie e Stefano De Martino, suscitando curiosità tra i presenti. Ha commentato un episodio in cui si trovava con Carmen Russo e ha parlato di un momento di gelosia, affermando di aver lasciato la situazione così com’era. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione e alimentato discussioni sui rapporti tra le persone coinvolte.

“Devo dire una cosa su mia moglie e Stefano De Martino “. Una rivelazione inaspettata di Enzo Paolo Turchi ha colto di sorpresa il pubblico. Il famoso coreografo ha deciso di raccontare un episodio che riguarda Carmen Russo e il conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino. Ospite di Storie al bivio su Rai2, intervistato da Monica Setta, Turchi ha raccontato di quanto da lui scoperto tutto durante una serata a teatro. Era uscito insieme a Carmen per assistere a uno spettacolo, ma poi è finita malissimo. Sul palco si esibiva proprio Stefano De Martino. Proprio lì è successo qualcosa che Turchi non aveva previsto. Leggi anche: “È entrato nel mio letto e.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Enzo Paolo Turchi geloso di Stefano De Martino. C’entra Carmen Russo GF Vip, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: l’ipotesi shockLe indiscrezioni sulla possibile entrata di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi nella casa del Grande Fratello Vip, riportate questa mattina da Vira...