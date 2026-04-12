Centri estivi per gli under 12 a Torino offerte e costi a confronto | i servizi di Comune oratori e privati

A Torino, le famiglie con bambini fino a 12 anni devono affrontare ogni anno la scelta tra numerose offerte di centri estivi, tra servizi comunali, oratori e strutture private. La pianificazione delle vacanze estive include spesso anche l’iscrizione dei figli a queste attività, che spaziano tra destinazioni come mare, montagna, campagna e città. I costi e le modalità di partecipazione variano a seconda delle proposte disponibili sul territorio.

Mare, montagna, campagna, città e. centri estivi. Le migliaia di famiglie torinesi con bambini fino ai 12 anni sanno bene che, nella pianificazione dei mesi compresi tra giugno e settembre, rientra anche l'iscrizione ai centri estivi dei propri figli. La polemica sulla lunghezza delle vacanze -.🔗 Leggi su Torinotoday.it Servizi estivi 2026: Progetti educativi e centri estivi inclusiviSono stati presentati questa mattina, nel corso di una conferenza stampa tenutasi in Municipio, le iniziative e i progetti educativi rivolti alla... Iscrizioni ai centri estivi 2026, più contributi e servizi: ecco come fare domandaDa oggi, 26 marzo, sono aperti i due bandi per richiedere i contributi economici, con una novità importante: l’estensione della fascia d’età per i...